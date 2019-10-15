Фигуранту "московского дела" Губайдулину предъявили новое обвинение

Фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину предъявлено новое обвинение – по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

По словам Пашкова, защита не понимает причины смены обвинения. «Те же самые действия по броску бутылки теперь квалифицируются как угроза. Угроза менее общественно опасна, чем покушение. Следствие теперь не утверждает что бутылка была полной», - сказал адвокат.

До этого Губайдулина обвиняли в покушении на нападение на правоохранителя. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. Он не признал свою вину, сказав, что бросил бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, и это не причинило и не могло причинить кому-либо травм. По словам адвоката, его подзащитный считает, что состава преступления нет.

Мещанский суд Москвы в сентябре вернул дело Губайдулина прокурору из-за нестыковок в фабуле дела с фактическими обстоятельствами. Фигуранта дела отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.