18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:08

Фигуранту "московского дела" Губайдулину предъявили новое обвинение

фото ЗакС политика Фигуранту "московского дела" Губайдулину предъявили новое обвинение

Фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину предъявлено новое обвинение – по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.

По словам Пашкова, защита не понимает причины смены обвинения. «Те же самые действия по броску бутылки теперь квалифицируются как угроза. Угроза менее общественно опасна, чем покушение. Следствие теперь не утверждает что бутылка была полной», - сказал адвокат.

До этого Губайдулина обвиняли в покушении на нападение на правоохранителя. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. Он не признал свою вину, сказав, что бросил бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, и это не причинило и не могло причинить кому-либо травм. По словам адвоката, его подзащитный считает, что состава преступления нет.

Мещанский суд Москвы в сентябре вернул дело Губайдулина прокурору из-за нестыковок в фабуле дела с фактическими обстоятельствами. Фигуранта дела отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:24 Нового фигуранта "московского дела" Мыльникова заподозрили в избиении росгвардейца ногами

13:40 Студенты ВШЭ в Петербурге выступили в поддержку Егора Жукова

12:29 Еще одного человека задержали в рамках нового "московского дела"

14 октября, 19:22 Суд изменил ответчиков по иску московского такси к оппозиционерам из-за акций протеста

14 октября, 17:23 "Тираны не вечны": Мосгорсуд отказался смягчать приговор Константину Котову

14 октября, 15:16 СК подтвердил задержание новых фигурантов "московского дела"

14 октября, 9:55 СМИ сообщают о новых обысках по "московскому делу"

10 октября, 19:19 Фигуранту "московского дела" Губайдулину могут предъявить новое обвинение

9 октября, 9:28 Более трети россиян считают несправедливыми приговоры, вынесенные фигурантам "московского дела"

3 октября, 10:45 У Казанского вокзала в Москве вывесили баннер в поддержку фигурантов "московского дела"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:22    
Угроза насилия пластиковой бутылкой. Что имеют ввиду судьи?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:01 Суд отказал экс-депутату ЗакСа Нестеровой в УДО

16:59 Топонимическая комиссия не настроена менять название станции метро "Шушары"

16:24 Нового фигуранта "московского дела" Мыльникова заподозрили в избиении росгвардейца ногами   1

16:23 Минюст потребовал ликвидировать правозащитное движение Льва Пономарева   2

15:51 Муниципал: Два мундепа Финляндского округа дадут показания по делу об отмене итогов местных выборов

15:50 В Петербурге предложили запретить татуировки для кошек

15:20 Муниципал: Экс-глава администрации МО "Черная речка" готовится занять ту же должность в МО "Лисий нос"   3

15:03 ГИК не принял решение по жалобе на ТИК №18 по предложению представителя «Единой России»

14:57 Северодвинцы пригласили чиновника походить по гигантской луже

14:22 Петербург качественнее всех остальных субъектов РФ организовал и провел ЕГЭ

13:58 Заседание ученого совета ЛТУ по объединению с СПГУПТД хотели закрыть   1

13:56 Подходы к Цимбалинскому путепроводу отремонтируют за 38 млн рублей

13:40 Студенты ВШЭ в Петербурге выступили в поддержку Егора Жукова   3

13:36 В России впервые присудили штрафы за фейковые новости

13:28 Муниципал: ГИК намерен привлечь к административной ответственности несколько ИКМО   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru