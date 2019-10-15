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13:40

Студенты ВШЭ в Петербурге выступили в поддержку Егора Жукова

фото ЗакС политика Студенты ВШЭ в Петербурге выступили в поддержку Егора Жукова

Студенты петербургского кампуса Высшей школы экономики выразили поддержку Егору Жукову, которого обвиняют в призывах к экстремизму из-за видео об акциях протеста в Москве передает студенческий журнал DOXA.

Петербургские студенты потребовали освободить Жукова из-под домашнего ареста. По их словам, ему грозит «реальный уголовный срок за высказывание своей позиции на открытой медиаплощадке».

Они также призвали присоединиться других студентов к флешмобу и записывать от своих университетов видео и публиковать их с хештегом в поддержку Жукова. «Только солидарность поможет спасти Егора Жукова и других политзаключенных. На месте Егора мог оказаться каждый из нас», - подчеркнули петербургские студенты ВШЭ.

Егору Жукову предъявили обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности в интернете) из-за видеороликов о протестах на его YouTube-канале. Изначально Жукова обвиняли по делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля в центре Москвы: якобы он координировал движение протестующих. Это дело было прекращено 3 сентября, в день, когда Жукову предъявили новые обвинения и перевели под домашний арест. Дела по ст. 212 УК РФ были прекращены и в отношении других фигурантов.

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14:55    
13:48 О тебя много толку? Одни визги, понос и чмоканье.

14:26    
Хорошо, российским студентам не хватает самоорганизации. Иначе они давно бы нашли способ решить проблему с освобождением Егора Жукова и недопущения подобного впредь, ни с кем из них.

13:48    
Отчислить к чёртовой матери этих студентов из вуза, всё равно толку для России от них не будет! Или свалят за кордон или с дурацким прозападным плакатиком торчать всю жизнь будут на М.Садовой!

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