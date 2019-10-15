Подходы к Цимбалинскому путепроводу отремонтируют за 38 млн рублей

Подходы к Цимбалинскому путепроводу, соединяющему Невский и Фрунзенский районы, после капитального ремонта будут готовы к эксплуатации не позднее 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора "Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга" Андрея Шаньгина. На эту цель из бюджета понадобится выделить около 38 млн рублей.

В рамках этих работ реконструируют отрезок улицы Цимбалина, с одной стороны, и отрезок улицы Белы Куна - с другой.

Ремонт путепровода в целом, включая его составную часть - Цимбалинский мост, построенный еще до революции - потребует 4,5 млрд денег и завершится до начала ремонта подходов. Город и РЖД поделили эти расходы ровно пополам. К 2022 году важная магистраль должна будет превратиться из двухполосной в четырехполосную.