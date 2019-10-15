ГИК не принял решение по жалобе на ТИК №18 по предложению представителя «Единой России»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия рассмотрела жалобу члена УИК №1619 Георгия Медвинского на ТИК №18. Заявление обсудили на заседании 15 октября, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что Медвинский изначально подал жалобу в ТИК на УИК, где ему отказали в просьбе ознакомиться со списками избирателей. Территориальная комиссия ограничилась письменным ответом по заявлению, хотя должна была признать незаконным бездействие УИК, пояснил Зацепа. По его словам, рабочая группа ГИК предложила признать незаконным уже бездействие ТИК.

Против выступила член ГИК от «Единой России» Наргис Ахадова. Она заявила, что жалобу изначально должна была рассмотреть УИК. Так как этого не было сделано, ее необходимо передать в участковую комиссию, считает Ахадова. Член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская напомнила, что сейчас Горизбирком рассматривает заявление на ТИК, а не на УИК. При этом, большинство членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии поддержали предложение Ахадовой по передаче жалобы в участковый избирком.

Без удовлетворения Горизбирком оставил жалобы на другие участковые избирательные комиссии: №№ 2145 и 2128. При этом, ГИК признал незаконным бездействие ИКМО «Семеновское». Это грозит муниципальному избиркому административным иском.

София Саттарова