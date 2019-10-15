Экс-глава администрации МО "Черная речка" готовится занять ту же должность в МО "Лисий нос"

Местную администрацию МО «Поселок Лисий нос» возглавит Сергей Сафронов, на заседании совета депутата 16 октября его кандидатуру утвердят, сообщается в группе «Наш выбор – Лисий Нос». Информацию ЗАКС.Ру подтвердили в муниципалитете.

Сафронов ранее был главой администрации МО «Черная речка». Он был членом политсовета «Единой России», но в ноябре 2018 года его из состава совета исключили.

В МО «Лисий нос» по итогам выборов большинство мест заняли единороссы. Местные жители были возмущены пересмотром итогов выборов и 11 сентября вышли на народный сход. Двое непрошедших из-за пересчета кандидатов обратились в правоохранительные органы.