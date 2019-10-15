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15:50

В Петербурге предложили запретить татуировки для кошек

фото ЗакС политика В Петербурге предложили запретить татуировки для кошек

Организаторы выставки «Мир кошек» обратились к депутату Заксобрания Петербурга Денису Четырбоку с предложением запретить татуировать кошек и приравнять это к жестокому обращению с животными.

По мнению авторов идеи, татуирование на нежную кожу представляет опасность для жизни и здоровья зверей. По словам директора выставки Михаила Ткаченко, процесс вводит животное в стресс, к тому же у него может возникнуть аллергия на компоненты краски.

Самое опасное для кошек – это наркоз, который теоретически может привести к смерти. Запрет на татуировки для кошек позволит улучшить качество жизни и привьет владельцам чувство ответственности, считают авторы инициативы.

В конце 2018 года, спустя семь лет после обсуждений, был принят закон об ответственном обращении с животными. Теперь в России запрещены бои с участием животных, содержание питомцев в барах и ресторанах, размещение зверей в контактных зоопарках. Старого либо больного питомца владелец обязан содержать до наступления естественной смерти, либо сдавать его в приют. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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