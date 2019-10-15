Два мундепа Финляндского округа дадут показания по делу об отмене итогов местных выборов

Муниципальных депутатов МО "Финляндский округ" Сергея Гороховского (самовыдвиженец) и Александру Кирпичникову ("Единая Россия") вызовут в Калининский районный суд для дачи показаний по иску об отмене итогов местных выборов по участку 523.

Выступающая истцом кандидат-самовыдвиженец Анастасия Кузнецова уверяет, что после пересчета голосов, произведенного уже после составления увеличенной формы протокола, ее результат ухудшился, а единоросс Марина Емельянова получила дополнительные голоса.

Представитель истца Юлия Гладенко отметила, что комиссия не принимала решения о пересчете голосов, а просто начала эту процедуру. Судья Евгений Емельяненко удовлетворил ходатайство о привлечении в качестве свидетеля депутата Гороховского, который находился на участке в статусе кандидата.

Истец предложила вызвать в суд еще 12 человек, присутствовавших на участке в ночь после выборов, но судья сказал, что это слишком много.

В результате определили, что помимо Гороховского со стороны истца выступит наблюдатель Александр Никитин. Представитель участковой избирательной комиссии попросил о вызове в суд мундепа от "Единой России" Александры Кирпичевой, а также члена УИК Елены Скачковой.

Сторона истца пыталась возразить против привлечения к делу Скачковой, назвав ее заинтересованным лицом. Однако судья Емельянов убедил Гладенко в необходимости допроса этого свидетеля.

- Уникальный шанс позадавать вопросы Скачковой, какие захотите. И она не скажет "нет", потому что наступит уголовная ответственность, - объяснил судья.

Истец также ходатайствовал о приобщении к материалам дела позиции ЦИК. Судья предложил пока повременить с этим ходатайством, пошутив, что Элла Памфилова пока занята другими вопросами.

- Да и какой предмет для гордости - мы без Эллы Памфиловой разобрались в вопросе. Пока давайте сохраним это ходатайство. Прекрасный информационный повод. Скажете, что задушили демократию в зародыше, - продолжил судья.

Помимо допроса свидетелей, на следующем заседании, 24 октября, суд ознакомится с видеозаписями с избирательного участка.

Сергей Еремеев