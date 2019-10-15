Топонимическая комиссия не настроена менять название станции метро "Шушары"

Представители топонимической комиссии при комитете по культуре пояснили нежелание переименовывать станцию метро "Шушары" в "Южную" и "Автозаводскую" (эти два варианта рассматривались при присвоении нынешнего названия станции в 2009 году).

Переименование "Южной" будет привлекать ненужное внимание к секретному объекту - ТЭЦ "Южная" - полагает заместитель председателя комитета, Александр Воронко, на слова которого ссылается издание "Канонер".

"Автозаводская" не устраивает членов комиссии, поскольку название по своему смыслу в равной степени применимо и для одной из будущих станций в Приморском районе, а, кроме того, в Петербурге не хотят лишний раз дублировать названия станций московского метро.

"С учетом изложенного полагаем, что переименование станции Петербургского метрополитена „Шушары“ в станцию метрополитена „Южная“ или „Автозаводская“ нецелесообразно", - рассудил Воронко.

После затянувшегося многолетнего строительства "Шушары" открыли 3 октября - со второго раза. За месяц до того было решено не пускать пассажиров и установить тестовый режим работы.