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15 октября, 17:01

Суд отказал экс-депутату ЗакСа Нестеровой в УДО

фото ЗакС политика Суд отказал экс-депутату ЗакСа Нестеровой в УДО

Бывшему депутату Заксобрания Петербурга Светлане Нестеровой отказано в условно-досрочном освобождении, передает «Фонтанка.ру».

По словам адвоката Анастасии Черемчук, администрация колонии, в которой Нестерова отбывает наказание по делу о взятке, выдала неполноценно положительную характеристику. В ней было прописано, что Нестерова «встала на путь исправления, но недостаточно».

«Из-за недолгого пребывания не успела зарекомендовать себя. Поощрений у нее нет, взысканий тоже», - процитировала Черемчук характеристику.

На заседании суда сторона защиты предоставила том отзывов и пожеланий от жителей Красногвардейского района и общественных организаций, в котором просили освободить Нестерову. Была предоставлена и характеристика Нестеровой за подписью спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

В 2018 году Красногвардейский районный суд назначил Нестеровой 5 лет лишения свободы и 6,1 млн рублей штрафа.. Ее признали виновной в получении взятки от двух НКО, интересы которых она лоббировала в петербургском парламенте.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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1:18    
22-47
Старая и больная подлая взяточница должна быть благодарна суду, что мало дали. Пусть посидит, полоббирует у параши.  А вот Макаров зря заступился за осуждённую коррупционершу - значит не видит в её деле ничего для себя недопустимого, значит и сам такой. Я, после этого, потерял к этому коммуняцкому выкресту  всякое уважение.
Уважаю тех, кто расследовал и довёл эту тётю до суда. Побольше бы таких.

15 октября, 22:47    
Ничего веселого в этой истории не видно. Закрыли не молодую, не здоровую женщину пенсионера. В цивильном обществе пенсионеров в турьмы не отправляют.

15 октября, 21:32    
А уж сколько НКО Макарыч лоббирует! Не поверю, что бесплатно.

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