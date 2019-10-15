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15 октября, 17:47

Удальцов: Власти выгодно иметь таких оппонентов, как Навальный и компания

фото ЗакС политика Удальцов: Власти выгодно иметь таких оппонентов, как Навальный и компания

Сравнивая политические протесты 2011-12 годов и нынешние, координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов пришел к выводу, что власть с тех пор сделала для себя определенные выводы и отсекла самые идеологически опасные для себя движения, загнала их фактически в подполье. На его лево-патриотических единомышленниках это тоже сказалось. В свою очередь, обобщенные "либералы" и их лидеры, к которым он причисляет Алексея Навального и Любовь Соболь, как выходили тогда, так продолжают и сейчас выходить на улицу и говорить от лица всей оппозиции, все эти годы отделываясь сравнительно малой кровью.

"Они хотят быть монополистами этого протеста, и власть, в принципе им подыгрывает, будем откровенны. Власти иметь такого оппонента, брата по разуму и духу, удобно и практически безопасно", - заметил он в интервью YouTube-каналу "РОЙ ТВ".

Братство по разуму состоит, на его взгляд, в том, что во власти тоже находятся сплошные либералы. По мысли Удальцова, в самой кризисной ситуации таким "братьям" можно даже "театрально" проиграть на выборах и ничего не потерять в главном, поскольку во власть все равно пройдут "свои". С националистами и ультралевыми такой трюк не прошел бы, уверяет политик.

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15 октября, 23:35    
удальцов политпроститутка и провокатор... вскрылись секретики власти, взломали почту костина и выяснилось, что удальцова использовали против начального...

15 октября, 21:26    
Удальцов самоизолировался, сошёл с политической сцены по трусости, когда Навальный, в тех же обстоятельствах, продолжил борьбу. Что же, до того, кто ближе нынешней власти, то не стоит забывать, что любимый философ Путина - "почитатель Гитлера" Ильин, Путин сам себя называл "самым большим националистом в России", за 10 лет в стране властью проведена через СМИ реабилитация сталинизма, ФСБ открыто пропагандирует свою наследственность от ЧК-НКВД-МГБ-КГБ, а присоединение Крыма привело в лагерь поддержки Путина целую толпу пишущих националистов и сталинистов, рассевшихся по разным "институтам" и "центрам" на бюджетные деньги и не вылезающих с экранов ТВ.

15 октября, 20:32    
что он там бормочет, какая-то бессмысленная каша, набор слов?... явно завидует, ведь совершенно не в "тренде"... и этот псевдореволюционеров вообще похоже не понимает смысл слова "либеральный, оно для него такой же раздражитель, как и для феодала путина с его дворцовой челядью...

15 октября, 18:03    
Ну, это не про Навального, которого штрафуют на миллионы, обливают зелёнкой, не регистрируют, обыскивают и сажают. А Соболь вообще недавно всплыла на волне протеста.

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