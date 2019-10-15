Удальцов: Власти выгодно иметь таких оппонентов, как Навальный и компания

Сравнивая политические протесты 2011-12 годов и нынешние, координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов пришел к выводу, что власть с тех пор сделала для себя определенные выводы и отсекла самые идеологически опасные для себя движения, загнала их фактически в подполье. На его лево-патриотических единомышленниках это тоже сказалось. В свою очередь, обобщенные "либералы" и их лидеры, к которым он причисляет Алексея Навального и Любовь Соболь, как выходили тогда, так продолжают и сейчас выходить на улицу и говорить от лица всей оппозиции, все эти годы отделываясь сравнительно малой кровью.

"Они хотят быть монополистами этого протеста, и власть, в принципе им подыгрывает, будем откровенны. Власти иметь такого оппонента, брата по разуму и духу, удобно и практически безопасно", - заметил он в интервью YouTube-каналу "РОЙ ТВ".

Братство по разуму состоит, на его взгляд, в том, что во власти тоже находятся сплошные либералы. По мысли Удальцова, в самой кризисной ситуации таким "братьям" можно даже "театрально" проиграть на выборах и ничего не потерять в главном, поскольку во власть все равно пройдут "свои". С националистами и ультралевыми такой трюк не прошел бы, уверяет политик.