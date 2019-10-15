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15 октября, 18:13

Полиция не провела публичный отчет после прихода на него мундепов

фото ЗакС политика Полиция не провела публичный отчет после прихода на него мундепов

Муниципальные депутаты МО «Светлановское» Юрий Мазурик, Евгений Демьянов и Андрей Роганков вместе с экс-кандидатом в мундепы округа Даниил Кен пришли на публичный отчет отделения полиции 36. Об этом Кен рассказал ЗАКС.Ру 15 октября.

По словам экс-кандидата, отчет о работе участковых на подведомственной территории должны были начать в 17:00 часов. В отделе пришедшим заявили, что сейчас провести отчет никто не может, сообщил Кен. 

- Мы вот стоим. Нам говорят, что всё руководство отдела на совещании, и нет никого, кто мог бы отчитаться, - сказал экс-кандидат.

Он добавил, что им предложили подождать, но не сказали, сколько времени жители округа потратят на ожидание. Всего на отчет пришло около 10 человек, утонил Кен. Он рассказал, что хотел спросить у полицейских о задержаниях кандидатов в мундепы во время кампании по муниципальным выборам. 

- Во время избирательной кампании участковые осуществляли задержания кандидатов в муниципальные депутаты, изымали без оформления агитацию. И хотелось бы у начальника отдела полиции спросить, почему так происходило, чтобы он перед депутатами и населением ответил, - пояснил Кен.

Напомним, во время муниципальной кампании полиция задержала Кена и Демьянова «за распространение листовок». Их отвезли в 36 отдел полиции. Также полиция без объяснения причин изъяла более 1,5 тысяч листовок про «умное голосование» у Демьянова. Кена два раза снимали с выборов, последний раз - за неделю до голосования. 

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15 октября, 23:54    
Знает кошка, чьё сало съела. Вот и помалкивает.

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