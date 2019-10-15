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15 октября, 18:21

Ученый совет ЛТУ выступил против объединения с СПГУПТД

фото ЗакС политика Ученый совет ЛТУ выступил против объединения с СПГУПТД

Члены ученого совета Лесотехнического университета решили не голосовать за объединение вуза с университетом промышленных технологий и дизайна, передает «Фонтанка.ру».

На заседании заслушали доклад комиссии, которая должна была определить целесообразность объединения университетов. Комиссия рекомендовала не выносить этот вопрос на голосование 15 октября. Ректор ЛТУ Юрий Беленькин настаивал на том, что ученый совет высказал свое мнение.

Споры длились четыре часа. В итоге глава комиссии Анатолий Селиванов предложил проголосовать. Большинство проголосовало за отказ от объединения. Беленький заявил, что «Селиванов превратил заседание в бардак».

Заседание совета пытались закрыть от слушателей и журналистов вопреки уставу. Однако после протестов студентов и преподавателей все-таки оставили открытым.

В ЛТУ вопрос об объединении с СПГУПТД обсуждается после того, как Минобрнауки нашел в работе «Лесопилки» нарушения на 380 млн рублей. Студенты выступают против объединения.

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15 октября, 23:48    
Бред, но ведь какой-то петух эту идею прокудахтал, а другие заквохтали. Тфу на них. Пусть эти голубцы объединяются с кем хотят, а Лесной Корпус не хочет знать таких идей, высосанных, в лучшем случае, из пальца.

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