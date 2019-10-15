"Ночлежка" открывает еще один пункт обогрева для предстоящего холодного сезона

Благотворительная организация "Ночлежка", как и анонсировалось ранее, 15 октября открывает второй временный (сезонный) пункт обогрева в Петербурге, который расположился по адресу Шкиперский проток, 18. В этой палатке остаться ночевать и получить порцию горячей еды любой нуждающийся сможет с 20 часов вечера до 8 часов утра. Как говорится в сообщении пресс-службы Смольного, заказчиком выступил Комплексный центр Василеостровского района.

Ранее аналогичная палатка открылась неподалеку от железнодорожной станции Кушелевка в Калининском районе. Круглогодично также работает приют "Ночлежки" возле станции метро "Обухово".

Что касается пункта на Васильевском острове, то по этому же адресу прошлой зимой в сумме остановилось 363 человека. По подсчетам организаторов, такой ночлег, с учетом всех возможных расходов и издержек, обходится в 313 рублей за "человеко-ночь".