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15 октября, 18:50

Новый фигурант "московского дела" Лесных заявил об угрозах силовиков при обыске

фото ЗакС политика Новый фигурант "московского дела" Лесных заявил об угрозах силовиков при обыске

Новый фигурант «московского дела» Егор Лесных заявил, что оперативники во время обыска в его доме угрожали подбросить ему патроны, а его девушке – амфетамин, сообщили в фонде «Общественный вердикт».

Лесных был в числе задержанных накануне 14 октября. Ему вменяют нарушение ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), как и другим фигурантам дела. По версии следствия, на акции протеста 27 июля в Москве он ударил ногой в живот сотрудника Росгвардии.

Другие задержанные накануне - Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов. Им также вменяют нападение на росгвардейцев. Еще одного фигуранта – Александра Мыльникова – задержали 15 октября.

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1:05   Бордунов  
23:42 Чего раскудахтался, Насральный? Нечто мусора не подбрасывали? Вот навскидку, сходу: Голунову наркотики, местному краеведу-гермаланцу или как там его - ревОльвер.
Береги гуано для грядок на даче!

15 октября, 23:42    
Чего уж там "подбросить амфетамин" ! Врать, так по-г[цензура]ьсовски ". Что характерно для этих тварей. Говорили бы уж сразу, что угрожали тут же изнасиловать в извращенной форме, а подбросить гранатомёт. Интересно, это он сам придумал или так говорить написано в их инструкции ? Гадить эти твари не боятся, а как возьмут за яйца, так  начинают выкручиваться. Провести следствие, доказать враньё и добавить ещё статейку годика на два. И будет тип-топ.

15 октября, 21:41    
Власть возится, возится с этими сущеглупыми пригожинскими холопами, а можно ведь вмиг их всех условно в мешок и в Африку, и пусть там интересы своего олигарха защищают и оттуда постят!

15 октября, 18:54    
Власть возится, возится с этой прозападной мразью, а можно ведь вмиг их всех условно в мешок и в Магадан навсегда и без права переписки!

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