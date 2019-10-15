Детский омбудсмен считает разумным отключить всем педофилам интернет

На заседании Общероссийского народного фронта (ОНФ) уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова поделилась с участниками инициативой, кажущейся ей назревшей и эффективной: женщина предложила законодательно лишить доступа в интернет всех россиян, когда-либо осужденных по "педофильским" статьям. Этого пункта, по ее мнению, сильнее всего недостает законопроекту о половой неприкосновенности детей, который уже внесен в Госдуму, но еще не прошел первого чтения, передает "Интерфакс".

Чтобы было "легко отследить место их пребывания", омбудсмен предлагает также обязать всех когда-либо осужденных за педофилию ходить до конца дней со специальными электронными браслетами.

Наконец, Кузнецовой хочется, чтобы в законопроекте была прописана еще одна важная для нее норма, а именно, запрет для педофилов на создание какого-либо бизнеса, связанного с предоставлением услуг детям.