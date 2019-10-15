18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15 октября, 19:19

Детский омбудсмен считает разумным отключить всем педофилам интернет

фото ЗакС политика Детский омбудсмен считает разумным отключить всем педофилам интернет

На заседании Общероссийского народного фронта (ОНФ) уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова поделилась с участниками инициативой, кажущейся ей назревшей и эффективной: женщина предложила законодательно лишить доступа в интернет всех россиян, когда-либо осужденных по "педофильским" статьям. Этого пункта, по ее мнению, сильнее всего недостает законопроекту о половой неприкосновенности детей, который уже внесен в Госдуму, но еще не прошел первого чтения, передает "Интерфакс".

Чтобы было "легко отследить место их пребывания", омбудсмен предлагает также обязать всех когда-либо осужденных за педофилию ходить до конца дней со специальными электронными браслетами.

Наконец, Кузнецовой хочется, чтобы в законопроекте была прописана еще одна важная для нее норма, а именно, запрет для педофилов на создание какого-либо бизнеса, связанного с предоставлением услуг детям.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


0:51    
Правильно!!! И начать нужно с представилей РПЦ, высопоставленных чиновников и заметных депутатов...

15 октября, 23:33    
21-11   +100500

15 октября, 21:11    
Непонятно, почему профилактические меры предлагаются только против педофилов? Почему для осуждённых коррупционеров не предложить аналогичные меры: запретить производить оплату наличными деньгами, все свои доходы-расходы проводить только через специальную банковскую карту, запретить работать на любых должностях, связанных с управлением другими людьми или распоряжением материальными ценностями, каждый год предоставлять декларацию об имуществе, доходах и расходах.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
15 октября, 20:55 За год в Петербурге выросло число преступлений, совершенных в пьяном виде

15 октября, 20:35 Муниципал: Депутат от КПРФ передумал претендовать на пост главы МО "Южно-Приморский"

15 октября, 20:17 Кирилл Рогов объяснил, что стоит за "раскруткой" темы смертной казни   5

15 октября, 19:50 Анастасии Шевченко продлили домашний арест до конца года

15 октября, 19:19 Детский омбудсмен считает разумным отключить всем педофилам интернет   3

15 октября, 18:50 Новый фигурант "московского дела" Лесных заявил об угрозах силовиков при обыске   4

15 октября, 18:49 "Ночлежка" открывает еще один пункт обогрева для предстоящего холодного сезона

15 октября, 18:21 Ученый совет ЛТУ выступил против объединения с СПГУПТД   1

15 октября, 18:20 Жители Центрального района возмущены огораживанием узких тротуаров   3

15 октября, 18:13 Муниципал: Полиция не провела публичный отчет после прихода на него мундепов   1

15 октября, 17:47 Удальцов: Власти выгодно иметь таких оппонентов, как Навальный и компания   4

15 октября, 17:43 Фигуранта "московского дела" Раджабова обвинили в броске бутылки в полицейского   1

15 октября, 17:22 На трех новых станциях Фрунзенского радиуса Wi-Fi появится весной

15 октября, 17:01 Суд отказал экс-депутату ЗакСа Нестеровой в УДО   3

15 октября, 16:59 Топонимическая комиссия не настроена менять название станции метро "Шушары"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru