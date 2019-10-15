Анастасии Шевченко продлили домашний арест до конца года

Суд в Ростове-на-Дону продлил активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко срок домашнего ареста до 20 декабря, сообщает ресурс "МБХ Медиа".

По мнению судьи, более мягкая мера пресечения не может быть применена к женщине, поскольку, в противном случае, есть риск, что она каким-то образом навредит конституционному строю РФ. Ее обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией, что является уголовной статьей (284.1 УК). Именно из-за дела Шевченко "Открытая Россия" в нынешнем году прекратила свое существование в качестве юридического лица, "перевоплотившись" в общественную организацию.

Дело Шевченко, помимо того, что является прецедентным, еще печально знаменито тем, что за время отбытия домашнего ареста у женщины скончалась дочь-инвалид, которую ей не было позволено навестить в реанимации.