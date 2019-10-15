Кирилл Рогов объяснил, что стоит за "раскруткой" темы смертной казни

Обсуждение на федеральном уровне необходимости возврата смертной казни, последовавшее вскоре после убийства саратовской школьницы, является вполне продуманным политическим маневром, убежден политолог Кирилл Рогов. Власть таким образом проверяет и демонстрирует свои способности к объединению общественного мнения вокруг какой-то, нужной ей, темы, в пику организационному потенциалу оппозиции, проявившемуся в Москве во второй половине лета.

"Это такая консервативная мобилизация. Случилась ужасная история, захватила общество эмоционально. В этом увидели хороший повод, чтобы провести другую мобилизацию: ведь до этого в сетях была протестная мобилизация против жестокости полиции, а вот можно провести другую. Я вижу в этом скорее информационную войну, попытки влиять на сети и прививать им консервативную повестку", - интерпретировал он на "Эхе Москвы" бурную дискуссию об отмене действующего с 1997 года в России моратория на смертную казнь.

Роль в широкой общественной полемике лидера эсеров Сергея Миронова, анонсировавшего законопроект о частичном снятии моратории, политологу тоже понятна. По мнению Рогова, для главного думского социал-демократа это редкий повод громко напомнить о себе и одновременно хороший повод для президента Владимира Путина показаться на этом фоне "европейцем" и более сдержанным политиком.