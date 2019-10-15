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15 октября, 20:55

За год в Петербурге выросло число преступлений, совершенных в пьяном виде

фото ЗакС политика За год в Петербурге выросло число преступлений, совершенных в пьяном виде

Центр разработки национальной алкогольной политики опубликовал новейшее исследование, в котором посчитано число преступлений, совершенных нетрезвыми гражданами по всей стране за первое полугодие 2019 года, и сопоставлено с аналогичными данными годичной давности.

В целом по стране такого рода преступность идет на спад: зафиксированных "пьяных" преступлений стало меньше на 8,7% (в абсолютных цифрах - 169970 случаев). Чаще всего грешат подобным жители Башкортостана. 

Вместе с тем, одним из немногих субъектов Федерации, в котором за год количество "пьяных" злодеяний увеличилось, стал Петербург: такого рода инцидентов стало больше на 8,9% в сравнении с первым полугодием 2018 года. Больший "рост" наблюдается только в Чечне (31,3%) и Дагестане (14,8%). Если брать абсолютные цифры, то с января по июнь нынешнего года петербуржцы совершили 1792 преступления, находясь под воздействием этанола.

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