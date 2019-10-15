Депутат от КПРФ передумал претендовать на пост главы МО "Южно-Приморский"

Депутаты совета МО "Южно-Приморский" избрали главу муниципалитета на заседании 15 октября. Им вновь стал экс-кандидат в губернаторы Андрей Алескеров, сообщил ЗАКС.Ру мундеп-самовыдвиженец Валерий Веремейчик.

Во время прошлого заседания, 1 октября, выбрать главу не удалось, так как голоса мундепов распределились поровну между двумя претендентами на руководящий пост: пять голосов за Юрия Епифанцева (КПРФ) и пять за Алескерова (самовыдвиженец). Спустя две недели оказалось, что коммунист Епифанцев больше не желает выдвигать свою кандидатуру.

- У нас, депутатов от демократических сил, была с первичной ячейкой КПРФ предварительная договоренность отдать голоса за кандидата от КПРФ и сформировать объединение независимых депутатов из шести человек. Почему КПРФ не выполнила достигнутые договоренности, мне остаётся только догадываться. В отсутствие альтернативы кандидату от партии "Единая Россия" мне пришлось им в противовес выдвигать на пост главы МС свою кандидатуру, - рассказал Валерий Веремейчик.

В итоге Веремейчик получил только 4 голоса. Главой стал Андрей Алескеров, за которого проголосовали 6 мундепов. Он возглавлял муниципалитет и в прошлом созыве, а до этого был главой местной администрации. Заместителем Алескерова во время заседания 15 октября выбрали Епифанцева.

На заседании совета, как сообщил Веремейчик, присутствовали представители администрации Красносельского района: глава района Олег Фадеенко, его заместитель Елена Гавриленко, и начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ Владимир Белик.

В муниципальный совет МО "Южно-Приморский" шестого созыва вошли три представителя "Единой России", три самовыдвиженца, три представителя КПРФ и один депутат от Партии роста.