Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

15 октября, 20:35

Депутат от КПРФ передумал претендовать на пост главы МО "Южно-Приморский"

фото ЗакС политика Депутат от КПРФ передумал претендовать на пост главы МО "Южно-Приморский"

Депутаты совета МО "Южно-Приморский" избрали главу муниципалитета на заседании 15 октября. Им вновь стал экс-кандидат в губернаторы Андрей Алескеров, сообщил ЗАКС.Ру мундеп-самовыдвиженец Валерий Веремейчик.

Во время прошлого заседания, 1 октября, выбрать главу не удалось, так как голоса мундепов распределились поровну между двумя претендентами на руководящий пост: пять голосов за Юрия Епифанцева (КПРФ) и пять за Алескерова (самовыдвиженец). Спустя две недели оказалось, что коммунист Епифанцев больше не желает выдвигать свою кандидатуру. 

- У нас, депутатов от демократических сил, была с первичной ячейкой КПРФ предварительная договоренность отдать голоса за кандидата от КПРФ и сформировать объединение независимых депутатов из шести человек. Почему КПРФ не выполнила достигнутые договоренности, мне остаётся только догадываться. В отсутствие альтернативы кандидату от партии "Единая Россия" мне пришлось им в противовес выдвигать на пост главы МС свою кандидатуру, - рассказал Валерий Веремейчик.

В итоге Веремейчик получил только 4 голоса. Главой стал Андрей Алескеров, за которого проголосовали 6 мундепов. Он возглавлял муниципалитет и в прошлом созыве, а до этого был главой местной администрации. Заместителем Алескерова во время заседания 15 октября выбрали Епифанцева. 

На заседании совета, как сообщил Веремейчик, присутствовали представители администрации Красносельского района: глава района Олег Фадеенко, его заместитель Елена Гавриленко, и начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ Владимир Белик.

В муниципальный совет МО "Южно-Приморский" шестого созыва вошли три представителя "Единой России", три самовыдвиженца, три представителя КПРФ и один депутат от Партии роста. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15 октября, 15:20 Экс-глава администрации МО "Черная речка" готовится занять ту же должность в МО "Лисий нос"

14 октября, 19:54 Миненко о претензиях Памфиловой: Увольняться не собираюсь

11 октября, 21:03 Председатель ИКМО «Черная речка» временно возглавил местную администрацию

11 октября, 19:45 После выборов 13 мундепов сложили свои полномочия

11 октября, 16:27 Избиратели из МО "Смольнинское" дали показания в суде по "Умному голосованию"

11 октября, 14:21 Мундепы от Партии роста в МО №72 рассказали о шантаже и угрозах

11 октября, 13:02 В петербургском суде Навального обвинили в возбуждении социальной розни к единороссам

10 октября, 21:09 Домашнее задание от ЦИКа

10 октября, 20:14 МО «Ульянка» возглавила местная эко-активистка

10 октября, 17:23 "Справедливая Россия" подала в суд на ГИК из-за запрета на просмотр видео с УИКов четырех МО

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
15 октября, 20:55 За год в Петербурге выросло число преступлений, совершенных в пьяном виде

15 октября, 20:35 Муниципал: Депутат от КПРФ передумал претендовать на пост главы МО "Южно-Приморский"

15 октября, 20:17 Кирилл Рогов объяснил, что стоит за "раскруткой" темы смертной казни   5

15 октября, 19:50 Анастасии Шевченко продлили домашний арест до конца года

15 октября, 19:19 Детский омбудсмен считает разумным отключить всем педофилам интернет   3

15 октября, 18:50 Новый фигурант "московского дела" Лесных заявил об угрозах силовиков при обыске   4

15 октября, 18:49 "Ночлежка" открывает еще один пункт обогрева для предстоящего холодного сезона

15 октября, 18:21 Ученый совет ЛТУ выступил против объединения с СПГУПТД   1

15 октября, 18:20 Жители Центрального района возмущены огораживанием узких тротуаров   3

15 октября, 18:13 Муниципал: Полиция не провела публичный отчет после прихода на него мундепов   1

15 октября, 17:47 Удальцов: Власти выгодно иметь таких оппонентов, как Навальный и компания   4

15 октября, 17:43 Фигуранта "московского дела" Раджабова обвинили в броске бутылки в полицейского   1

15 октября, 17:22 На трех новых станциях Фрунзенского радиуса Wi-Fi появится весной

15 октября, 17:01 Суд отказал экс-депутату ЗакСа Нестеровой в УДО   3

15 октября, 16:59 Топонимическая комиссия не настроена менять название станции метро "Шушары"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru