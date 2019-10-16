В Архангельске с обыском по делу ФБК пришли домой к местному журналисту

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском домой к журналисту местного издания 29.ru Ярославу Варенику.

"У меня отобрали телефон и жесткий диск, тетрадку и листы. И повезли на допрос. Рылись в моем компе, искали по слову Навальный в истории браузера и в файлах компа. В тетрадке была цитата Орлова [губернатора Андрея Орлова] с пресс-конференции 2018 года, что-то про региональную политику и выборы. А на другой стороне блокнота - конспект по истории и несколько рисунков. А листки - это план по спасению Северной Двины Пшеничого. Я писал текст с его участием и он дал мне свои мысли, как спасти реку, написано от руки", - рассказал о деталях произошедшего журналист.

На данный момент Вареник беседует со следователями.

Накануне, 15 октября, в регионах России прошла новая серия обысков у сторонников Алексея Навального - дома и в штабах.

Следственный комитет известил, что проводимые мероприятия связаны с делом о получении фондом денежных переводов из-за рубежа.