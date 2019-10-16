В Татарстане депутат предложил водить студентов автошкол в морги

Депутат Государственного совета республики Татарстан от фракции "Единая Россия" Дмитрий Самаренкин полагает, что всех учащихся автошкол следует водить на "наглядные" экскурсии в морги и больницы. Он пообещал, что в ближайшее время подготовит соответствующий проект закона.

"Для того, чтобы они приехали в морг и увидели, какое количество жертв в результате автоаварий происходит. Чтобы они понимали, что садясь за руль, они фактически берут в руки оружие и могут лишить жизни и себя, и всех остальных <…> Мы спасем большое количество жизней, да даже если одну", - цитирует Самаренкина "Коммерсант".

Парламентарии идею своего коллеги в целом одобрили.

Следует добавить, что Татарстан входит в топ регионов РФ с наибольшим количеством ДТП с участием водителей-новичков. Лишь с начала текущего года таких аварий произошло 204: результатом стала гибель 18 человек, а 288 получили ранения.