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10:31

ЗакС проголосовал за защиту сквера на Большой Ремесленной от “Бронка групп”

фото ЗакС политика ЗакС проголосовал за защиту сквера на Большой Ремесленной от “Бронка групп”

Петербургский парламент на заседании 16 октября принял в первом чтении законопроект о включении в перечень зон зеленых насаждений общего пользования территории стройплощадки холдинга “Бронка групп”. Она находится рядом с домом № 23 по Большой Разночинной улице. 

Инициативу с голоса внес спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Здания, возводящиеся в ходе уплотнительной застройки в Петроградском районе, он назвал "глупыми домами".

Спикер ЗакСа также заявил, что на Петроградской стороне не построили ни одного "уплотнительного" дома так, чтобы не пострадали соседние. Он добавил, что в районе не строятся стадионы, школы, поликлиники, детские площадки, зато возводятся "клубные дома".

- Понимаю, что начнутся суды. Но привлечь внимание к проблеме этим законопроектом я обязан, - добавил единоросс.

Депутат Михаил Амосов заявил, что это не единственный вопиющий случай строительства, которым недовольны жители. В частности, он напомнил о планах строительства спорткомплекса Nova Arena 2 в Муринском парке. Амосов предложил подготовить поправку к законопроекту Макарова, защищающую и Муринский парк.

Напомним, Макаров приезжал на строительную площадку клубного дома бизнес-класса Family Loft от “Бронка групп” 10 октября. В присутствии представителей городской администрации и жителей ближайших домов пообещал инициировать включение земельного участка в перечень ЗНОП. Местные жители выражали недовольство планами строительства девятиэтажного дома больше года. 

“Вносим это в зону зеленых насаждений, и пусть они мучаются всю жизнь здесь”, - заявил спикер ЗакСа на стройплощадке.

Отметим, что бенефициары “Бронка Групп” – представители семей бывшего главы ФСО Евгения Мурова и отставного генерала ФСБ Николая Негодова. Макаров, выступая перед жителями, назвал застройщиков “строительной мафией” и “обыкновенной шпаной”.

Разрешение на строительство “дочке” холдинга, компании “Орион”, было выдано в июне 2018 года. Завершить возведение девятиэтажки планировалось в 2021 году.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:40    
Сёрафимыч, а как же конфликт интересов?

12:43    
На ПС улицы Большая РЕМЕСЛЕННАЯ нет. Есть Большая Разночинная.

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