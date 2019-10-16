ЗакС окончательно утвердил выплаты петербургским ветеранам к 75-летию Победы

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 16 октября приняли в третьем чтении законопроект губернатора Александра Беглова о единовременных выплатах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Согласно документу, ветераны и инвалиды ВОВ, блокадники, труженики тыла, участники послевоенного разминирования объектов на территории СССР и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат в 2020 году по 7 тысяч рублей. Вдовы и вдовцы погибших в период Второй мировой войны военнослужащих - по 4 тысячи рублей. Все родившиеся до 3 сентября 1945 года и не относящиеся к перечисленным категориям - по 3 тысячи рублей.

Ранее фракция КПРФ предлагала увеличить выплаты более чем в два раза. Однако представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков заявил, что у коммунистов нет экономического обоснования этому предложению, а депутаты от “Единой России” голосовать по поправке не стали, заблокировав ее принятие.

Сергей Еремеев

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