Верховный суд отменил возврат дела экс-бухгалтера "Седьмой студии" в прокуратуру

Президиум Верховного суда отменил решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру дела бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, передает ТАСС.

Апелляцию Генпрокуратуры на возврат дела рассмотрят заново в Мосгорсуде.

Масляева – единственный фигурант дела «Седьмой студии», который признал вину, ее дело рассматривалось в особом порядке. Суд вернул дело Масляевой в прокуратуру в апреле. В июле ее отпустили под подписку о невыезде.

По этому делу также проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум. Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму в 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на «Платформу».

Мещанский суд постановил вернуть дело в прокуратуру 11 сентября из-за многочисленных ошибок в обвинительном заключении. Тогда же фигурантам дела отменили меры пресечения. Однако в октябре Мосгорсуд отменил это решение.