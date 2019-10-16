ЗакС принял законопроект о наказаниях для неотчитавшихся о доходах муниципалов

В законе “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге” будут расписаны виды наказаний для муниципальных депутатов, задекларировавших неверные сведения о доходах. Предложенную городской прокуратурой поправку депутаты Заксобрания приняли в первом чтении 16 октября.

Так, мундепа могут лишить мандата или должности в муниципалитете после обращения губернатора Петербурга, которое в тридцатидневный срок будет обязан рассмотреть местный совет. Провинившемуся избраннику могут также запретить занимать должности и исполнять полномочия до конца созыва.

Также совет может ограничиться предупреждением к своему члену, если искаженные сведения в декларации сочтут несущественными.

Против принятия инициативы призвал голосовать депутат Михаил Амосов, назвавший законопроект "сырым".

Отметим, что практика обращения высшего должностного лица в муниципалитет с просьбой об освобождении от должности из-за неверных сведений в декларации о доходах применялась и раньше. Так, в августе муниципальный совет "Невского округа" после письма губернатора Александра Беглова отправил в отставку своего главу Алексея Самойленко.

Сергей Еремеев

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