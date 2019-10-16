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12:02

ЗакС принял законопроект о наказаниях для неотчитавшихся о доходах муниципалов

фото ЗакС политика ЗакС принял законопроект о наказаниях для неотчитавшихся о доходах муниципалов

В законе “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге” будут расписаны виды наказаний для муниципальных депутатов, задекларировавших неверные сведения о доходах. Предложенную городской прокуратурой поправку депутаты Заксобрания приняли в первом чтении 16 октября.

Так, мундепа могут лишить мандата или должности в муниципалитете после обращения губернатора Петербурга, которое в тридцатидневный срок будет обязан рассмотреть местный совет. Провинившемуся избраннику могут также запретить занимать должности и исполнять полномочия до конца созыва. 

Также совет может ограничиться предупреждением к своему члену, если искаженные сведения в декларации сочтут несущественными.

Против принятия инициативы призвал голосовать депутат Михаил Амосов, назвавший законопроект "сырым".

Отметим, что практика обращения высшего должностного лица в муниципалитет с просьбой об освобождении от должности из-за неверных сведений в декларации о доходах применялась и раньше. Так, в августе муниципальный совет "Невского округа" после письма губернатора Александра Беглова отправил в отставку своего главу Алексея Самойленко.

Сергей Еремеев


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14:21    
14:05
BAHTY3, это ты? У тебя же все по красоте? Ты опять революционер, что ли? Кролики - тоже твое? Самойленко в СИЗО - из-за тебя? С Аскаром - беда, это все КочарыжКа, руками прихвостней или тебе резонн есть?
Кстати, поздравляю тебя с феерией на правом берегу... (твои многоточия) :)))) Папуасов то правильным старцем решил сбалансировать в Правобережке, а они то продали все ЕдРу, да? :))) Оккервиль зачем так качал? Все ж думали, что ты там наступаешь :))))
Невский округ главное заровняй, аккурат, как всегда, без битв и геноцида, Макаровским прихвостням там не место.
Но и СР ваш - конченный старик.
 Ты же набрал себе нормальных ребят, а на старую гвардию понадеялся, зачем? Отхл[цензура]ай теперь - разумный пацифист из 90-ых.
Но я все-одн рад тебя читать, на этом продажном ресурсе :)))

14:05    
Ваще хр..ень. Это чО такое, у нас три ветви: федеральная, региональная и местная (муниципальная), на кой было вписываться в блудняк с хартией, если после всех извратов, а муниципальная власть - это изврат, ибо любое усиление районной власти в Питере влегкую и более организованно замещает власть муниципальную.
Вот после всего этого, на.с.р.ав. на хартию, дать возможность регионалам заземлить муниципала - это зачем? Из-за гом.о.се.ка Трошина? :)))

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