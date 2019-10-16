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12:16

Резник предложил депутатам ЗакСа подписаться под "письмом трехсот"

фото ЗакС политика Резник предложил депутатам ЗакСа подписаться под "письмом трехсот"

На заседании Законодательного собрания Петербурга 16 октября депутат Максим Резник призвал коллег подписаться под письмом трехсот деятелей культуры и мундепов, выступивших в поддержку фигурантов "московского дела".

Петербургский депутат зачитал с трибуны фрагменты текста обращения.

- Не страшно подписывать такие письма. Страшно жить в страхе, подчиняться упырям и держимордам, - заявил Резник.

Парламентарий также высказал слова поддержки в адрес фигурантов "московского дела", в том числе Егора Жукова и Самариддина Раджабова, обвиняемых по "пензенскому делу" и приговоренных на 6,5 лет ростовских студентов, критиковавших власть на уличной акции.

Напомним, под "письмом трехсот" подписались, в частности, писатели Виктор Шендорович и Людмила Улицкая, телеведущая Татьяна Лазарева, актеры Александр Паль и Никита Кукушкин, депутаты Мосгордумы и столичные мундепы. Они требуют освободить фигурантов "московского дела", в частности Раджабова, который на акции протеста 27 июля бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку. Обращение адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, руководителю Администрации президента Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко.

Сергей Еремеев


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12:39    
12:23, 12:28 - и опять один тролль лепит по два поста подряд. Халтурщик.

12:28    
И опять жидомасоны и гомосеки инициаторы писульки

12:23    
Очередная провокация пятиколонников! Всех подписавшихся депортировать нужно из России! Им на смену в Россию на ПМЖ едут РУССКИЕ ребята-патриоты России из Донбасса!

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