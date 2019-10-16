В СПЧ предложили учредить должность религиозного омбудсмена

Член Совета при президенте по правам человека Владимир Ряховский на заседании предложил создать в России институт уполномоченного по защите прав на свободу вероисповедания, передает РИА «Новости».

«У нас есть уполномоченный по правам человека в РФ, у нас есть уполномоченный по правам ребенка, у нас есть уполномоченный по защите прав предпринимателей. Может быть, действительно есть смысл поставить вопрос и перед президентом о создании института уполномоченного по защите прав граждан на свободу вероисповедания», - сказал Ряховский.

СПЧ проводит заседание с Советом при президенте по взаимодействию с религиозными объединениями. На нем обсуждаются проблемы реализации свободы совести.