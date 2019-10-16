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12:53

Мосгорсуд подтвердил отказ лишать родительских прав супругов Хомских за появление на митинге с детьми

фото ЗакС политика Мосгорсуд подтвердил отказ лишать родительских прав супругов Хомских за появление на митинге с детьми

Мосгорсуд признал законным отказ в иске о лишении родительских прав семьи Хомских, пришедших на акцию протеста 3 августа с детьми, передает «МБХ медиа».

Иск подала прокуратура. 2 октября Никулинский суд Москвы отказался лишать супругов родительских прав, вместо этого им было вынесено предупреждение. Его Хомские тоже пытались обжаловать. 

Петра и Елену Хомских хотели лишить родительских прав из-за появления на акции протеста с детьми. Поводом стал видеоролик, в котором Петра Хомских назвали «охранником Навального».

Это не первый случай, когда прокуратура попыталась отобрать ребенка из-за появления родителей с ним на митинге. После протестов 27 июля иск подали к супругам Проказовым – из-за того, что они передали своего годовалого сына родственнику и его крестному отцу Сергею Фомину. Фомин был фигурантом дела о массовых беспорядках. СК возбудил уголовное дело по двум статьям: об оставлении в опасности и о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

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