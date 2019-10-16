Спикер Заксобрания Петербурга высказался за отмену моратория на смертную казнь

Председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров поддержал возвращение смертной казни в России. Выступая на брифинге 16 октября, он отметил, что придерживается этой точки зрения уже много лет.
- Зверские преступления против детства и материнства должны наказываться высшей мерой, - заявил Макаров.
Дискуссии об отмене моратория на смертную казнь начались в СМИ и соцсетях после убийства школьницы в Саратове в начале октября. На странице Госдумы во “ВКонтакте" был опубликован опрос о возврате высшей меры наказания. Большинство проголосовавших высказались за.
Сергей Еремеев
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