Макаров поддержал идею переезда СПбГУ в Шушары

Председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил о поддержке проекта переезда Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинский район города. Он заявил, что единый кампус - это удобно, в том числе потому, что спортивные площадки и полоса препятствий находятся рядом с общежитиями.

- Я много лет был начальником кафедры Военно-космической инженерной академии. Вы представляете, когда все сосредоточено в одном месте? У студентов это - общежития, у курсантов - казармы. Когда кафедры, научно-техническая лаборатория, научно-исследовательская база, стадионы, спортивные площадки, полоса препятствий обязательно - всё располагается в одном месте, это очень удобно, комфортно, - ответил Макаров на брифинге 16 октября.

Спикер ЗакСа добавил, что студентам и преподавателям не придется “мотаться по городу”, преодолевая десятки километров, чтобы добраться до учебных помещений.

- Я считаю, что самая лучшая система подготовки специалистов, в данном случае военных кадров для космической отрасли, она была в военных академиях Советского Союза. Это было самое лучшее, самое элитное, самое достойное образование, - отметил Макаров.

Ранее против переезда СПбГУ высказывались несколько оппозиционных депутатов ЗакСа. В частности, Максим Резник отправил обращение по этому вопросу премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Преподавательский состав вуза написал открытое письмо против идеи создания кампуса на окраине города.

Напомним, строительство нового кампуса СПбГУ в поселке Шушары планируется завершить к 2026 году.

Сергей Еремеев

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