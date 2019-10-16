Рогозин назвал стереотипом мнение об аварийности космической техники РФ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что мнение о высокой аварийности ракетно-космической техники в России - это стереотип, передает «Интерфакс».

«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», - заявил Рогозин, отвечая на вопрос, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние.

Аварии при запуске космической техники происходили всегда, но раньше о них не говорили, заявил Рогозин. По его словам, СССР осуществил 54 запуска к Луне, но только 17 из них закончились успехом.

В октябре 2018 года из-за неисправности датчика произошла авария ракеты «Союз-ФГ». Она должна была доставить корабль «Союз МС-10», на борту которого находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, на МКС. Один из боковых блоков первой ступени вместо того, чтобы по плану отлететь в сторону, ударился о корпус ракеты, изменив направление ее полета. Система аварийного спасения отсоединила спускаемый аппарат с Овчининым и Хейгом, и те благополучно приземлились. Запуски ракет типа «Союз» были приостановлены.

«Роскосмос» неоднократно критиковал премьер-министр Дмитрий Медведев. В январе он осудил госкорпорацию за низкие показатели работоспособности. В июне премьер упрекнул «Роскосмос» за неэффективное освоение выделенных ей бюджетных средств.