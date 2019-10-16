18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:25

В Петербурге за 135 млн рублей ушла с молотка дача племянника Николая I

фото ЗакС политика В Петербурге за 135 млн рублей ушла с молотка дача племянника Николая I

Дача принца Петра Георгиевича Ольденбургского, который приходился племянником императору Николаю I, на набережной Малой Невки в Петербурге продана за 135 млн рублей. Памятник деревянного зодчества  приобрело АО "Легион", передает ТАСС, ссылаясь на сообщение организатора торгов.

Компания получила регистрацию в Петербурге в августе 2019 года - об этом свидетельствуют данные СПАРК. АО на 100% принадлежит физическому лицу - Оксане Урбас.

Дача Ольденбургского (другое название - дача Долгорукова), относящаяся к эпохе русского классицизма, была возведена в 1831-1833 годах архитектором С. Л. Шустовым. Новый собственник "обязан строго соблюдать охранные обязательства и осуществить проект реставрации основного здания".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14:25 В Петербурге за 135 млн рублей ушла с молотка дача племянника Николая I

14:02 Рогозин назвал стереотипом мнение об аварийности космической техники РФ

13:50 Совфед подготовит законопроект о профилактике домашнего насилия

13:37 Макарову торжественно передали флешку с проектом бюджета на 2020 год

13:25 Мосгорсуд оставил студента ВШЭ Егора Жукова под домашним арестом   1

13:22 Макаров поддержал идею переезда СПбГУ в Шушары

13:15 Муниципал: В суде прошло первое заседание по отмене выборов в МО «Остров Декабристов»

13:02 "Утопия и произвол": Петербуржцы сетуют на "невидимый" ремонт дороги в Московском районе

12:55 Спикер Заксобрания Петербурга высказался за отмену моратория на смертную казнь   5

12:53 Мосгорсуд подтвердил отказ лишать родительских прав супругов Хомских за появление на митинге с детьми

12:32 Правозащитники, журналисты, политики просят суд изменить Шестуну меру пресечения

12:29 В СПЧ предложили учредить должность религиозного омбудсмена

12:16 Резник предложил депутатам ЗакСа подписаться под "письмом трехсот"   3

12:02 Муниципал: ЗакС принял законопроект о наказаниях для неотчитавшихся о доходах муниципалов   2

11:45 Следком просит арестовать новых фигурантов "московского дела"   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru