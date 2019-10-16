Главу Новочеркасска задержали по подозрению в получении взятки

Глава Новочеркасска Игорь Зюзин задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в управлении Следственного комитета по Ростовской области.

По версии следствия, взятку Зюзин получил, еще будучи мэром города Зверево, в сговоре с вице-мэром Альбиной Порошиной, в 2017 году. Размер взятки составил более 2,6 млн рублей, деньги дал директор неназванной коммерческой фирмы.

Зюзина подозревают в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Порошину по этому делу уже осудили, приговорив к 8 годам колонии. В своих показаниях она утверждала, что полученная ей взятка предназначалась Зюзину, а тот должен был помочь предпринимателю стать участником программы «Комфортная городская среда», передает «Блокнот Новочеркасск».