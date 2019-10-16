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14:56

Любовь Соболь стала единственной россиянкой в списке самых влиятельных женщин мира по версии BBC

фото ЗакС политика Любовь Соболь стала единственной россиянкой в списке самых влиятельных женщин мира по версии BBC

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь вошла в список ста наиболее влиятельных женщин в мире, составленный "Би-би-си".

В BBC отметили, что Соболь занимается расследованиями преступлений в России, имеющих коррупционную составляющую. На неё подписано более миллиона человек в различных социальных сетях.

"Ее, как и других оппозиционных кандидатов, не допустили к участию в выборах в Москве этим летом, что вызвало протесты десятков тысяч молодых людей", - констатировали в "Би-би-си".

Всего в список женщин года попали различные иностранные политики и общественные деятели, активистки, женщины, работающие в сфере науки и образования, искусства и других сфер.

Напомним, после того, как Соболь и другим оппозиционным кандидатам было отказано в регистрации кандидатами в Мосгордуму, в столице начались массовые акции протестов. После некоторые демонстранты стали участниками дела о "массовых беспорядках", а Соболь и другие независимые кандидаты получили миллионные штрафы от московских предприятий, якобы пострадавших от рук протестующих.

Несмотря на это Соболь вместе с Алексеем Навальным продолжает заниматься антикоррупционными изысканиями.

 

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16:28   .  
Ктоболь и Стулдберг? Ржу, не могу. Список бесполезников и тупоголовиков тогда уж.))))

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