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14:58

Депутаты ЗакСа объявили благодарность обслуживающему их медперсоналу

фото ЗакС политика Депутаты ЗакСа объявили благодарность обслуживающему их медперсоналу

Законодательное собрание Петербурга на заседании 16 октября объявило благодарность медсестрам действующей на территории Мариинского дворца амбулатории «Мариинская» Екатерине Ромашовой и Наталии Чесноковой.

Таких же почестей удостоилась главный бухгалтер медучреждения Алевтина Кузьмина.

Кроме того, депутаты объявили благодарность водителю транспортной компании «Третий парк» Владимиру Море и работникам концерна «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор» Павлу Беклешову, Александру Валуйкину, Диане Корушиной, Татьяне Массаровой, Павлу Силину.


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