Депутаты ЗакСа объявили благодарность обслуживающему их медперсоналу

Законодательное собрание Петербурга на заседании 16 октября объявило благодарность медсестрам действующей на территории Мариинского дворца амбулатории «Мариинская» Екатерине Ромашовой и Наталии Чесноковой.

Таких же почестей удостоилась главный бухгалтер медучреждения Алевтина Кузьмина.

Кроме того, депутаты объявили благодарность водителю транспортной компании «Третий парк» Владимиру Море и работникам концерна «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор» Павлу Беклешову, Александру Валуйкину, Диане Корушиной, Татьяне Массаровой, Павлу Силину.

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