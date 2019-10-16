Избиратель требует отменить итоги губернаторских выборов на участке №623

Избиратель Михаил Федоров подал в Кировский районный суд иск к участковой избирательной комиссии №623 с требованием отменить выборы. Об этом Федоров рассказал ЗАКС.Ру 16 октября.

По словам избирателя, на выборах 2019 года он забрал с избирательного участка свой бюллетень. При этом, согласно протоколу УИК, число выданных бюллетеней все равно совпадает с числом бумаг извлеченных из ящиков для голосования.

Федоров напомнил, что на президентских выборах 2018 года также забирал с участка свой бюллетень, а в протоколе УИКа это не зачли. Тогда он тоже обратился в суд с требованием отменить выборы на участке, но его иск не удовлетворили. Суд решил, что раз Федоров не опустил бюллетень в ящик, то не воспользовался своими избирательными правами, и они нарушены не были. Сейчас истец, по его словам, намерен при необходимости дойти до высшей судебной инстанции.

- Нарушение моих конституционных активных избирательных прав вошло в систему на этом вполне конкретном взятом УИКе. Сейчас мы учли свои ошибки. В прошлый раз мы не дошли до Городского суда, в этот раз мы полны решимости дойти до Городского суда и выше - до Верховного суда, чтобы отстоять активное избирательное право гражданина. Если и в этот раз мы проиграем, это говорит о полном отсутствии не только избирательной, но и судебной системы, - заявил избиратель.

Предварительно судебное заседание назначено на 15:00 часов 16 октября.

София Саттарова