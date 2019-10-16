18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:04

Избиратель требует отменить итоги губернаторских выборов на участке №623

фото ЗакС политика Избиратель требует отменить итоги губернаторских выборов на участке №623

Избиратель Михаил Федоров подал в Кировский районный суд иск к участковой избирательной комиссии №623 с требованием отменить выборы. Об этом Федоров рассказал ЗАКС.Ру 16 октября.

По словам избирателя, на выборах 2019 года он забрал с избирательного участка свой бюллетень. При этом, согласно протоколу УИК, число выданных бюллетеней все равно совпадает с числом бумаг извлеченных из ящиков для голосования. 

Федоров напомнил, что на президентских выборах 2018 года также забирал с участка свой бюллетень, а в протоколе УИКа это не зачли. Тогда он тоже обратился в суд с требованием отменить выборы на участке, но его иск не удовлетворили. Суд решил, что раз Федоров не опустил бюллетень в ящик, то не воспользовался своими избирательными правами, и они нарушены не были. Сейчас истец, по его словам, намерен при необходимости дойти до высшей судебной инстанции.

- Нарушение моих конституционных активных избирательных прав вошло в систему на этом вполне конкретном взятом УИКе. Сейчас мы учли свои ошибки. В прошлый раз мы не дошли до Городского суда, в этот раз мы полны решимости дойти до Городского суда и выше - до Верховного суда, чтобы отстоять активное избирательное право гражданина. Если и в этот раз мы проиграем, это говорит о полном отсутствии не только избирательной, но и судебной системы, - заявил избиратель.

Предварительно судебное заседание назначено на 15:00 часов 16 октября. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:27 "Нецелесобразно передавать малоимущим": изъятые у коррупционеров квартиры хотят выставлять на торги

18:55 Суд арестовал фигуранта "московского дела" Егора Лесных   1

18:49 Студенты СПбГУ вышли в пикеты против переезда вуза

18:33 Муниципал: «Коммунистический» муниципалитет поселка Петро-Славянка пригласил на экскурсию о династии Романовых

18:32 Муниципал: Ассоциация мундепов Петербурга призвала ФСБ разобраться с давлением на депутата в МО №72   2

18:21 "Диссернет" обнаружил плагиат в диссертации судьи, "закрывшей" Ильдара Дадина

18:05 ЗакС и заложники «наливаек»

17:46 Арбитраж Москвы вернул компании "Флай Авто" миллиардный иск к ФБК

17:43 Памфилова опровергла сведения о работе ЦИК над поправками в законы о выборах

17:43 Прожиточный минимум для петербуржцев оставят без изменений

17:15 В Ульяновске заседание ЗакСа чуть не завершилось мордобоем из-за намеков на сексуальную ориентацию

16:45 Ещё одного "нового" фигуранта "московского дела" арестовали на 2 месяца   4

16:21 Путина попросили вернуть северянам прежний возраст выхода на пенсию

16:02 Полиции разрешили выносить предостережения гражданам

15:44 Сына депутата ЗакСа Горшечникова ограбили после отдыха на улице Рубинштейна

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru