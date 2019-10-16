Фигуранта "московского дела" Емельянова арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Владимира Емельянова по делу о применении насилия к росгвардейцу на митинге 27 июля, передает «Новая газета».

Емельянову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции 27 июля в центре Москвы он схватил росгвардейца за жилет и «потянул на себя». Емельянов работает в магазине мерчендайзером, страдает астмой, финансово обеспечивает 74-летнюю бабушку и 91-летнюю прабабушку.

Судья отказался допросить в качестве свидетелей бабушку Емельянову и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, который был готов внести за обвиняемого залог в 700 тысяч. Емельянов не признает вину. На заседании он заявил, что пытался спасти человека от избиения силовиком.

«27 июля на пересечении улицы Театральной было применение спецсредств по отношению к людям. (...) Я взял на себя ответственность остановить незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии. Своей вины я в том, что пытался спасти человека, не вижу. В моих поступках не было ничего преступного», - сказал Емельянов.

Адвокат Григорий Червонный просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователь возразил тем, что при обыске в квартире Емельянова его бабушки ничего не сообщили о том, что внук им помогает.

Емельянова задержали 14 октября, как и еще троих новых фигурантов «московского дела»: Андрея Баршая, Максима Мартинцева и Егора Лесных. На следующий день был задержан еще один обвиняемый, Александр Мыльников. Всем им вменяют применение насилия по отношению к росгвардейцам. Следствие просит арестовать всех фигурантов, кроме Мыльникова: его хотят поместить под домашний арест, так как у него на иждивении находятся трое малолетних детей.