18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:26

Заксобрание Петербурга устроит публичные слушания по поправкам к закону о митингах

фото ЗакС политика Заксобрание Петербурга устроит публичные слушания по поправкам к закону о митингах

Второе чтение новой редакции городского закона о митингах Законодательное собрание Петербурга проведет не раньше конца ноября. На заседании 16 октября срок принятия поправок был продлен до 13 ноября по инициативе председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока.

Четырбок объяснил ЗАКС.Ру, что срок пришлось продлить, потому что к документу было подано много поправок, которые необходимо обработать.

- Не исключено, что мы переговорим с рядом авторов о том, чтобы какие-то поправки объединить между собой. Концептуально они, что называется, цепляют друг друга. Это нужно, чтобы ко второму чтению у нас не было слишком много поправок, которые взаимопротиворечат друг другу, - объяснил депутат.

По словам Четырбока, перед вторым чтением комитет по законодательству организует публичные слушания поступивших предложений.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят еще в феврале. Инициатива была призвана внести ряд изменений в закон о митингах, в частности увеличить количество мест, где можно проводить публичные акции без согласований с властями – так называемых гайд-парков –с четырех до восьми.  Позже глава города Александр Беглов, не дожидаясь принятия законодательных изменений, своим распоряжением временно организовал новые гайд-парки на четырех городских площадках. За первые полгода митинги проводились только на одной из них – площади Ленина.   


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:21    
15-53 Какая производительность, наивный человек ! Только митинги, митинги и пикеты. На все[цензура]ицах и углах ! Кукловоды   пятиколонников  слово "производительность" исключили из обихода Снижение оплаты за такие слова.

15:53    
Вот депутаты только митинги с общественностью обсуждают, вместо того, чтобы хоть раз обсудить нижайшую производительность труда в России(Питере)! В Африке и то выше, а в цивилизованных странах в 3-4 раза выше, чем у нас...И это правда!

15:42    
15:32 Ну, ты-то "работаешь", пальцами по клаве, одно и то же, как дятел.

15:32    
Работать надо, а все антироссийские митинги проводить исключительно на просторах Магаданской области!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
19:27 "Нецелесобразно передавать малоимущим": изъятые у коррупционеров квартиры хотят выставлять на торги

18:55 Суд арестовал фигуранта "московского дела" Егора Лесных   1

18:49 Студенты СПбГУ вышли в пикеты против переезда вуза

18:33 Муниципал: «Коммунистический» муниципалитет поселка Петро-Славянка пригласил на экскурсию о династии Романовых

18:32 Муниципал: Ассоциация мундепов Петербурга призвала ФСБ разобраться с давлением на депутата в МО №72   2

18:21 "Диссернет" обнаружил плагиат в диссертации судьи, "закрывшей" Ильдара Дадина

18:05 ЗакС и заложники «наливаек»

17:46 Арбитраж Москвы вернул компании "Флай Авто" миллиардный иск к ФБК

17:43 Памфилова опровергла сведения о работе ЦИК над поправками в законы о выборах

17:43 Прожиточный минимум для петербуржцев оставят без изменений

17:15 В Ульяновске заседание ЗакСа чуть не завершилось мордобоем из-за намеков на сексуальную ориентацию

16:45 Ещё одного "нового" фигуранта "московского дела" арестовали на 2 месяца   4

16:21 Путина попросили вернуть северянам прежний возраст выхода на пенсию

16:02 Полиции разрешили выносить предостережения гражданам

15:44 Сына депутата ЗакСа Горшечникова ограбили после отдыха на улице Рубинштейна

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru