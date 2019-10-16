Заксобрание Петербурга устроит публичные слушания по поправкам к закону о митингах

Второе чтение новой редакции городского закона о митингах Законодательное собрание Петербурга проведет не раньше конца ноября. На заседании 16 октября срок принятия поправок был продлен до 13 ноября по инициативе председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока.

Четырбок объяснил ЗАКС.Ру, что срок пришлось продлить, потому что к документу было подано много поправок, которые необходимо обработать.

- Не исключено, что мы переговорим с рядом авторов о том, чтобы какие-то поправки объединить между собой. Концептуально они, что называется, цепляют друг друга. Это нужно, чтобы ко второму чтению у нас не было слишком много поправок, которые взаимопротиворечат друг другу, - объяснил депутат.

По словам Четырбока, перед вторым чтением комитет по законодательству организует публичные слушания поступивших предложений.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят еще в феврале. Инициатива была призвана внести ряд изменений в закон о митингах, в частности увеличить количество мест, где можно проводить публичные акции без согласований с властями – так называемых гайд-парков –с четырех до восьми. Позже глава города Александр Беглов, не дожидаясь принятия законодательных изменений, своим распоряжением временно организовал новые гайд-парки на четырех городских площадках. За первые полгода митинги проводились только на одной из них – площади Ленина.

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