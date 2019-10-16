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15:44

Сына депутата ЗакСа Горшечникова ограбили после отдыха на улице Рубинштейна

фото ЗакС политика Сына депутата ЗакСа Горшечникова ограбили после отдыха на улице Рубинштейна

Полицейские задержали подозреваемых на сына депутата Заксобрания Петербурга Андрея Горшечникова Артема, передает «Фонтанка.ру».

По данным издания, полиции Горшечников сообщил, что, возвращаясь домой около трех часов ночи с улицы Рубинштейна, он сел в салон такси, где сидели еще двое человек. Довезя Горшечникова до Морской набережной, неизвестные напали на него, облили перцовым газом, побили, забрали iPhoneXR за 60 тысяч, кожаное портмоне за 15 тысяч, банковские карты, документы и уехали. Горшечников оценил ущерб в 90 тысяч рублей.

Было возбуждено дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Вскоре задержали двух граждан Таджикистиана по подозрению в нападении. Одного из них уже арестовывали по делу о побоях.

Артем Горшечников – гендиректор ООО «Побратим». Ранее эта компания принадлежала Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов и семей воинов, погибших в Афганистане, которую возглавляет Андрей Горшечников. Сам депутат воевал в Афганистане, был демобилизован после тяжелого ранения в 1985 году.


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