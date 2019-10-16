В Ульяновске заседание ЗакСа чуть не завершилось мордобоем из-за намеков на сексуальную ориентацию

В Законодательном собрании Ульяновской области разразился скандал во время заседания комитета по вопросам ЖКХ: глава ведомства Андрей Седов и депутат-коммунист Айрат Гибатдинов едва не подрались из-за намеков первого на сексуальную ориентацию оппонента, передает 73online.ru.

По информации издания, Седов и Гибатдинов уже давно находятся "на ножах". Подводя итоги сегодняшнего заседания, председатель комитета отметил, что дискуссия была бы плодотворной, если бы "не отвратительное поведение некоторых депутатов". С этими словами он кивнул в сторону Гибатдинова и других представителей фракции КПРФ, добавив, что его коллеги "как обычно начали тут лаять и выкрикивать". Гибатдинов возмутился, сделав Седову замечание: "Как вы себя ведете? Вы не в овчарне".

Седов поспешил ответить: "А вы как себя ведете? Вы обращаетесь ко мне, председателю комитета, со словами „Милый мой!“ Я вам не милый. И вообще, я, в отличие от вас, не являюсь представителем нетрадиционной ориентации!".

Фраза вывела Гибатдинова из себя: коммунист встал и резво направился в сторону Седова, преследуя желание объясниться "по понятиям". Конфликт силой удалось подавить коллегам повздоривших мужчин.