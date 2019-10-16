Арбитраж Москвы вернул компании "Флай Авто" миллиардный иск к ФБК

Столичный Арбитражный суд возвратил компании "Флай Авто" иск к Фонду борьбы с коррупцией, в котором фирма требовала взыскать с оппозиционеров 1 млрд рублей в качестве компенсации за финансовые потери, которые она якобы потерпела из-за акций протеста 27 июля, 3 и 10 августа, известил у себя в Twitter начальник юридической службы ФБК Вячеслав Гимади.

В иске нашли многочисленные нарушения. Например, к заявлению не был приложен расчет суммы, которую компания потребовала от ФБК, и не предъявлены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

"Флай Авто" занимается прокатом элитных легковых автомобилей. Поясняя свои претензии к фонду, в компании заявили, что из-за протестных акций, организаторами которых они считают ФБК, фирма понесла материальные и репутационные потери. В частности, расход горюче-смазочных материалов из-за изменения маршрутов и перегона машин в парк оценили в 17 млн рублей, упущенную выгоду от отмененных заказов - в 410,7 млн рублей, неустойки за непредоставленные авто - 185,3 млн рублей, повреждения автопарка протестующими - 187 млн рублей. Еще в 200 млн рублей предприниматели оценили ущерб деловой репутации.