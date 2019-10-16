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17:43

Прожиточный минимум для петербуржцев оставят без изменений

фото ЗакС политика Прожиточный минимум для петербуржцев оставят без изменений

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил проект постановления об установлении прожиточного минимума на III квартал 2019 года. Показатели останутся на уровне II квартала. Прожиточный минимум в расчете на душу населения в Петербурге составляет 11 465 рублей и 30 копеек. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум останется на уровне 12 584 рублей 30 копеек,  для пенсионеров – 9 303 рубля и 80 копеек, для детей – 11 176 рубля и 20 копеек.

В I квартале 2019 года прожиточный минимум в расчете на душу населения составлял 11 363 рубля. 

Минимальный размер оплаты труда в Петербурге в 2019 году составляет 18 тысяч рублей. 

 

 

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