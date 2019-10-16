ЗакС и заложники «наливаек»

Петербургский парламент 16 октября принял инициативы, призванные усложнить жизнь владельцам рюмочных и «наливаек», а также холдингу «Бронка групп». Депутаты окончательно утвердили корректировки в бюджет 2019 года, а спикер ЗакСа Вячеслав Макаров торжественно принял из рук председателя комитета финансов Алексея Корабельникова флешку с проектом нового бюджета.

Обещания председателя Заксобрания Вячеслава Макарова разобраться со «шпаной», которая строит девятиэтажный жилой комплекс на улице Большой Разночинной 16 октября воплотились в жизнь. Спикер ЗакСа с голоса внес законопроект о включении стройплощадки холдинга «Бронка групп», на месте которой жители Петроградской стороны хотят видеть сквер, в перечень зеленых насаждений общего пользования. Когда закон будет окончательно принят депутатами и подписан губернатором, вести работы на этом месте будет нельзя. Однако представители «Бронка групп» заявляют, что с документами у них все в порядке и разрешение на строительство было получено в соответствии с законом.

- Понимаю, что начнутся суды, - заявил с трибуны Макаров, тут же добавив, что молчать и не привлекать внимание к сложившейся ситуации он не может.

Позже на брифинге председатель парламента рассказал журналистам, что к Мариинскому дворцу приходили жители Петроградской стороны, которые жаловались, что их дома разваливаются от уплотнительной застройки:

- Ни одного не было проекта закона, если бы этого не требовали жители. Люди приходили сюда, к Мариинскому дворцу и требовали остановить [строительство]. Они не хотят уплотнительной застройки.

В окно возможностей, открытое эмоциональным порывом градозащитника Макарова попытался запрыгнуть депутат Михаил Амосов. Он предложил внести в проект закона спикера ЗакСа поправку, по которой в перечень ЗНОП войдет еще и участок в Муринском парке, где запланировано строительство спорткомплекса Nova Arena 2. Макаров эту идею никак не прокомментировал.

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок представил коллегам проект федерального закона по борьбе с рюмочными и «наливайками». Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому площадь помещений, в которых торгуют алкоголем, должна быть не меньше 20 кв. м.

Четырбок предложил пойти дальше и дать региональным властям возможность устанавливать минимальную площадь «наливаек» в пределах от 20 до 100 кв. м. Сколько она составит в Петербурге в случае принятия инициативы непонятно, но автор проекта отметил, что точки продажи алкоголя здесь занимают в среднем 50-60 кв. м.

- Рюмочные и «наливайки» взяли в заложники жителей домов и терроризируют их варварскими способами, - отметил Четырбок с трибуны.

Он отметил, что посетители точек продажи алкоголя часто совершают правонарушения и преступления, да и просто шумят, мешая жителям.

Среди депутатов звучали возражения, причем совершенно разнообразные. Коммунистка Ирина Иванова заявила о возможном нарушении прав малого бизнеса, член фракции «Единая Россия» Андрей Васильев назвал инициативу «полумерой» и предложил вообще запретить торговать алкоголем в жилых домах.

- Мы опять пытаемся решить проблему перхоти с помощью гильотины, - посетовал представитель КПРФ Александр Рассудов.

Он предложил ужесточить парламентский контроль за соблюдением закона о тишине, а не кошмарить ответственных бизнесменов новыми запретительными мерами. В том же ключе выступил депутат Амосов - он вообще на заседании был самым активным и высказывался почти по всем вопросам. Видимо, и за себя, и за отсутствующего коллегу по фракции «Яблоко» Бориса Вишневского.

Тем не менее, инициативу приняли, причем сразу в трех чтениях. К сожалению, мнение сразу нескольких отсутствовавших депутатов, например, вице-спикера Анатолия Дроздова, по этому актуальному вопросу услышать не удалось.

Был принят в первом чтении и представленный городской прокуратурой законопроект о системе наказаний для муниципальных депутатов, указавших неверные сведения в декларациях о доходах. Таких мундепов будут лишать мандатов, снимать с должностей или предупреждать, если ошибки несущественные.

Во время обсуждения инициативы слово взял оппозиционный депутат Максим Резник. Рассуждать о прокурорских предложениях он не стал, а вместо этого призвал коллег подписать письмо трехсот деятелей культуры и столичных муниципалов в защиту фигурантов «московского дела». Резник зачитал фрагменты этого обращения. Зал заседаний слушал без особого интереса.

- Ну какие фракции, какие партии? – спрашивал Резник у скучающих коллег. - Людей сажают в XXI веке! Это же позор. Мы должны заступаться. Не страшно подписывать такие письма, страшно жить в рабстве и бесправии и подчиняться опричникам, упырям и держимордам,

После него на трибуну снова поднялся Михаил Амосов и продолжил обсуждение законопроекта прокуратуры.

ЗакС принял в окончательном третьем чтении корректировку бюджета 2019 года, а после заседания в Мариинском дворце состоялась церемония торжественного внесения проекта бюджета на 2020 год. Председатель комитета финансов Алексей Корабельников передал Вячеславу Макарову флэш-карту с документом и поблагодарил за совместную работу, в очередной раз подчеркнув, что бюджет на следующий год получился социальным.

Спикер Заксобрания в свою очередь призвал распорядителей бюджетных средств уже после первого чтения объявлять конкурсы, чтобы не пришлось откладывать исполнение адресно-инвестиционных программ на осень и зиму.

На брифинге после заседания Макаров высказался сразу по нескольким актуальным вопросам: в очередной раз прошелся по «так называемому инвестору» «Бронка групп», выступил за возвращение смертной казни и поддержал проект переезда СПбГУ в Шушары. Он отметил, что единый университетский кампус удобнее всем, потому что и общежития, и научные центры, и полоса препятствий находятся рядом.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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