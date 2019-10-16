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18:33

«Коммунистический» муниципалитет поселка Петро-Славянка пригласил на экскурсию о династии Романовых

фото ЗакС политика «Коммунистический» муниципалитет поселка Петро-Славянка пригласил на экскурсию о династии Романовых

На сайте муниципального образования поселка Петро-Славянка, в котором на выборах в местный совет победили кандидаты от КПРФ, 16 октября было опубликовано приглашение на экскурсию «Династия Романовых».

Сбор группы состоится 26 октября в 12-00 у ДК «Славянка».

По итогам сентябрьских выборов представители КПРФ получили 7 из 10 мест в совете. Муниципалитет возглавила представительница их фракции Наталья Меньшикова.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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