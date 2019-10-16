Студенты СПбГУ вышли в пикеты против переезда вуза

Учащиеся Санкт-Петербургского государственного университета вышли к "Василеостровской" с серией одиночных пикетов, протестуя против переезда вуза на городские "отшибы". На акции побывал корреспондент "Росбалта".

"Переезд СПбГУ - медленная смерть российской науки" - такой плакат держал в руках один из пикетчиков.

Студентка филфака пояснила журналисту, что подобная форма выражения несогласия - самое малое, что может сделать студсообщество для того, чтобы привлечь внимание к проблеме.

"Мы пришли сюда, потому что планы перенести университет в Пушкин стали не теоретическими, а вполне реальными, и нас просто поставили перед фактом. Университет жизненно необходим для города так же, как город важен для университета", - уверена девушка.

Студентов беспокоит судьба комплекса исторических знаний, которые принадлежат СПбГУ, а также возможные потери преподавательского состава.

"Директор института истории нам рассказывал, что цель единого кампуса - свести воедино все факультеты и обеспечить междисциплинарность образования. Однако мы помним неудачный опыт перенести университет в Петергоф, что еще больше разобщило студентов разных направлений", - подытожила собеседница "Росбалта".

Напомним, помимо студентов, против "трансфера" вуза в Пушкинский район - промзону неподалеку от Шушар - высказались многие члены профессионального сообщества. Работники университета написали открытое письмо и петицию в защиту СПбГУ.

Переезд активно поддержал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров: во время сегодняшнего брифинга, предавшись рефлексии, он отметил удобность кампуса, в котором сосредоточены все сферы студенческой жизни.

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