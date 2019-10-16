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18:55

Суд арестовал фигуранта "московского дела" Егора Лесных

фото ЗакС политика Суд арестовал фигуранта "московского дела" Егора Лесных

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца фигуранта «московского дела» Егора Лесных, передает «Новая газета».

Лесных обвиняют в нарушении ч. 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, на митинге 27 июля в центре Москвы он совместно с другими фигурантами, Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым, напал на сотрудника Росгвардии и еще одного – ударил ногой.

Лесных не признал свою вину и просил суд отправить его под домашний арест. Он пояснил, что пытался предотвратить избиение силовиками парня и девушки, которые просили о помощи. «Я просто потянул сотрудника Росгвардии, не мог просто так стоять. Никакого насилия к сотрудникам я не применял», - сказал Лесных.

Следствие настаивает, что вину Лесных доказывает видеозапись. Адвокат Эльдар Гароз отметил, что вместо видеоролика в материалах дела есть лишь скриншоты, на которых «ничего не видно».

Ранее суд отправил под арест еще двух фигурантов «московского дела» - Мартинцева и Владимира Емельянова. Всех их обвиняют в применении насилия к росгвардейцам 27 июля. В ближайшее время меры пресечения будут избраны еще двум людям: Мыльникову и Андрею Баршаю.

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19:27    
Свободу Егору Лесных! Ментов и и лже-судей к ответу!

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