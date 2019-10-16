18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16 октября, 19:59

В Госдуму внесен законопроект о виноделии в России с поправками

фото ЗакС политика В Госдуму внесен законопроект о виноделии в России с поправками

Группа депутатов во главе с председателем фракции «Единая Россия» Сергей Неверов внесла в  Госдуму новую версию законопроекта о развитии и господдержке виноградарства и виноделия, передает «Интерфакс».

Прежнюю версию нижняя палата парламента отклонила перед третьим чтением. Спикер думы Вячеслав Володин заявил, что в документе есть пропущенные депутатами недочеты, и закон не смог бы решить поставленные задачи по поддержке виноградарства и виноделия в отличие от производства алкоголя на базе спирта. Новая версия поправок, говорил Володин, должна была учитывать снижение НДС до 10% и закон о реформе акцизов в винной отрасли.

В новой редакции законопроекта указано, что на этикетках вина шрифтом с кеглем не менее 14 пунктов должна быть прописана информация о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, используемого для изготовления вина, независимо от места производства.

Использование наименование «вино» и производных слов и словосочетаний станет недопустимым для продуктов, для изготовления которых используются другие ягоды и фрукты. Законопроект обяжет прописывать заглавными буквами «не является вином» этикетки напитков, в которых фактическое фактическое объемное содержание этилового спирта не превышает 22%. Такие напитки должны будут продавать в розничных магазинах отдельно от вин.

Также поправки требуют отдельной продажи российских вин защищенного наименования, которые полностью сделаны из выращенного в России винограда. Их в торговых залах планируют поставить под вывеской «Вино России».

Прописаны в законопроекте и требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, порядок инвентаризации виноградных насаждений, требования к безопасности продукции виноградарства, вводится обязательное декларирование урожая винограда. В поправках определена технология производства винодельческой продукции, прописаны разрешенные и запрещенные приемы.

Документ вводит рейтинг винодельческой продукции России. Допускается ее сравнение с импортными винами. В случае принятия закона в России появится Центральная дегустационная комиссия и специализированные дегустационные комиссии виноградовинодельческих зон.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
16 октября, 20:57 Экс-сенатор Арашуков и его отец останутся в СИЗО до конца 2019 года

16 октября, 20:26 Беглов поручил организовать выступления духового оркестра в парке Сосновка по праздникам

16 октября, 19:59 В Госдуму внесен законопроект о виноделии в России с поправками

16 октября, 19:57 Градозащитники представили отчет ЮНЕСКО о проблемах исторического центра Петербурга

16 октября, 19:27 "Нецелесобразно передавать малоимущим": изъятые у коррупционеров квартиры хотят выставлять на торги

16 октября, 18:55 Суд арестовал фигуранта "московского дела" Егора Лесных   2

16 октября, 18:49 Студенты СПбГУ вышли в пикеты против переезда вуза

16 октября, 18:33 Муниципал: «Коммунистический» муниципалитет поселка Петро-Славянка пригласил на экскурсию о династии Романовых

16 октября, 18:32 Муниципал: Ассоциация мундепов Петербурга призвала ФСБ разобраться с давлением на депутата в МО №72   4

16 октября, 18:21 "Диссернет" обнаружил плагиат в диссертации судьи, "закрывшей" Ильдара Дадина

16 октября, 18:05 ЗакС и заложники «наливаек»

16 октября, 17:46 Арбитраж Москвы вернул компании "Флай Авто" миллиардный иск к ФБК   1

16 октября, 17:43 Памфилова опровергла сведения о работе ЦИК над поправками в законы о выборах

16 октября, 17:43 Прожиточный минимум для петербуржцев оставят без изменений

16 октября, 17:15 В Ульяновске заседание ЗакСа чуть не завершилось мордобоем из-за намеков на сексуальную ориентацию

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru