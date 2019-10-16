Беглов поручил организовать выступления духового оркестра в парке Сосновка по праздникам

Губернатор Петербурга Александр Беглов при посещении парка Сосновка заявил, что там по праздникам должен играть духовой оркестр, сообщили в Смольном.

В Сосновке был проведен ремонт, было установлено видеонаблюдение, обновлено освещение, поставлена тревожная кнопка для вызова полиции. В парке оборудованы спортивная и детская площадки, корт для игры в бадминтон, завершаются работы по созданию летнего театра. Беглов поручил увеличить количество туалетов в парке.

В 2019 году в Сосновке впервые выступил духовой оркестр, напомнил Беглов. «Мы продолжим эту практику. В парке должна играть музыка», - заявил он.

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