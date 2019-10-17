Адвокат: Фигурант "московского дела" Губайдулин покинул Россию

Участник уголовного разбирательства о "массовых беспорядках" в Москве Айдар Губайдулин покинул РФ, рассказал у себя в Telegram-канале его адвокат Максим Пашков.

"Где он сейчас находится, защите неизвестно", - уточнил он.

"Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь. Любой, кто меня знает, скажет, что я всегда был патриотом. Россия обязательно будет свободной, и я буду прилагать все силы для этого", - написал Губайдулин у себя в Facebook.

26-летний IT-специалист Губайдулин более месяца просидел в стенах СИЗО, однако в начале сентября суд вернул его дело в прокуратуру и отпустил под подписку о невыезде.

Вскоре ему предъявили новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти). До этого Губайдулина обвиняли в покушении на нападение на правоохранителя. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он замахнулся пластиковой бутылкой на сотрудника Росгвардии. Он не признал свою вину, сказав, что бросил бутылку в сторону полицейских, но ни в кого не попал, и это не причинило и не могло причинить кому-либо каких-либо травм.