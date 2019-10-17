Учреждения здравоохранения Петербурга откажутся от бумажных медкарт

Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал с выездной инспекцией в Парголово, где посетил городскую поликлинику №117. В ходе осмотра "жизнедеятельности" учреждения он заявил, что у властей города стоит задача в кратчайшие сроки перевести петербуржцев на электронные медицинские карты и тем самым полностью отказаться от бумажной волокиты.

У каждого жителя должен появиться персональный электронный кабинет, где будет отображаться информация о его здоровье.

"Мы уже заложили соответствующие деньги в бюджет и будем шаг за шагом претворять это в жизнь. Рассчитываю, что в ближайшие 3-4 года мы уйдем от бумажных документов", - отметил Беглов.

Помимо локальных медучреждений к базе подключат и федеральные. Кроме того, записаться на прием к врачу вскоре можно будет и с помощью Единой карты петербуржца.

"Это позволит оптимизировать средства городского бюджета и максимально использовать все медицинские учреждения в Петербурге", - подытожил Беглов.

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